Militārais apvērsums – Mjanmas demokrātijas gals?

Kaivēns vērš uzmanību uz to, ka valsts ekonomiskais stāvoklis nav bijis tas labākais. Huntas valdīšanas gados Mjanma atradās diezgan stingra ekonomiska embargo apstākļos. Valsts attīstībai bija nepieciešama liberalizācija un robežu atvēršana ārvalstu investoriem. Tas viss noveda pie tā, ka hunta pati izstrādāja jaunu konstitūciju un organizēja Mjanmas pāreju lielākas atvērtības un demokrātijas virzienā.

Kaivēns piekrīt viedoklim, ka armijas ģenerālštābs ir vēlējies izbēgt no tiesāšanas rohindžu genocīda jautājumā un nodrošināt savas pozīcijas valsts politikā vecumdienās. Diskusija par šiem jautājumiem ir jau gana sena, un militāristi ir uzstājīgi prasījuši viņus interesējošās politiskās privilēģijas.

Kaivēns norāda, ka rohindžas ir vairāku tautību kopums, kuras dzīvo Mjanmas ziemeļaustrumos. To reliģija ir islāms. Savukārt Mjanma ir pārliecinoša budistu valsts. Rohindžu jautājums ir īpaši aktivizējies kopš 2009. un 2010. gada, kad Mjanmā notika masveidīga musulmaņu imigrācija no Bangladešas un Pakistānas. Daudzi no šiem musulmaņiem bija noskaņoti agresīvi un sāka uzbrukt budistu kopienām. Mjanmas valdība attiecīgi reaģēja un veica atbildes triecienus. Budistu vidū pat radās radikāli noskaņoti grupējumi, kuri vērsās pret rohindžām un kandidēja parlamenta vēlēšanās.