Pandēmija Latvijā prasījusi divu robežsardzes un policijas virsnieku dzīvību

Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte aģentūrai LETA apliecināja, ka pērn decembra beigās no Covid-19 mūžībā devies kāds 1974.gadā dzimis majors, kārtības policijas vecākais inspektors.

Pārējos iekšlietu dienestos - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Iekšējās drošības birojā mirušo no Covid-19 nav, noskaidroja LETA.

Vēl vienā iekšlietu dienestā - Valsts drošības dienestā aģentūrai LETA neizdevās noskaidrot, vai tajā kāds no darbiniekiem miris pēc saslimšanas ar Covid-19. "Informācija, kas saistīta ar VDD amatpersonām, ir neizpaužama. Līdz ar to dienests no komentāra atturēsies," norādīja dienestā.