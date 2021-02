Trešdien pirmo reizi ievadīta vakcīnas "Moderna" otrā deva

Līdz šim ar "Moderna" poti vakcinētas kopumā 1518 personas, no kurām viena saņēmusi arī otro devu.

Pagājušajā diennaktī "Moderna" vakcīnu saņēmušas 205 personas, kas ir lielākais dienas laikā vakcinēto skaits kopš 15.janvāra, kad šī ražotāja poti saņēma 360 personas. Līdz šim visvairāk personu ar šo poti vakcinēts tieši 14.janvāri, kad to saņēma 421 cilvēks.

No visiem līdz šim pirmo vakcīnas devu saņēmušajiem 4569 bijuši ārstniecības iestādes darbinieki, savukārt 12 917 - ārstniecības personas. Otro poti savukārt saņēmušas 8306 ārstniecības personas un 2521 ārstniecības iestādes darbinieks.

Kā vēstīts, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" saņemtas 3600 vakcīnas devas.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.