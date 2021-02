Ko darīt, ja aizsalst durvis, filtrs, stāvbremze

“Ja auto ar salu saistītas ķibeles šoziem vēl nav piemeklējušas, tas nebūt nenozīmē, ka tas nenotiks arī turpmāk. Mitrums mašīnā, piemēram, slēdzenē vai salonā, var uzkrāties pakāpeniski ilgākā periodā. Tāpēc, ja, sākoties ziemai, auto durvju slēdzene un gumijas netika apstrādātas, darīt to tagad noteikti vēl nav par vēlu. Arī, ja tas rudenī ir veikts, noteikti ir vērts to atkārtot,” saka Māris Putnieks, SIA “Domenikss” vieglo automobiļu servisa vadītājs.

Liga, kas arī nereti piemeklē mašīnas durvis, ir piesalušas gumijas. “Ar spēku raujot, šajā gadījumā var noraut gumijas, sabojāt durvis vai rokturi,” turpina eksperts. “Šajā gadījumā neliels spēks jālieto otrā virzienā – grūžot durvis uz iekšpusi, izmēģinot to ar katrām durvīm. Tas var palīdzēt salauzt uz gumijām uzkrājušos ledu un tādējādi atvērt durvis. Iespējams, ka kādām no tām piesalums ir mazāks.”

Visbeidzot slēdzeņu un durvju eņģu turpmākai pasargāšanai no ledus kārtas jāizvēlas speciāls daudzfunkcionāls eļļojošs līdzeklis, un arī elektrības vadu un kontaktu aizsardzībai paredzēts speciāls izolējošs aerosols uz silikona bāzes.

Laikā, kad mašīnas salonā bieži un strauji mainās temperatūra, uzkrājas mitrums, kas kondensāta veidā nosēžas uz logiem mašīnas iekšpusē un sasalst. “Profilaktiski no tā izvairīties var, savācot ūdeni no auto kāju paklājiņiem, kā arī regulāri kārtīgi mašīnu izvēdinot. Taču, ja no rītiem uz logiem mašīnas iekšpusē vienalga ir ledus, var izlīdzēties, mašīnā ievietojot auduma maisiņu ar rīsiem, sāli vai pat kaķu smiltīm,” saka M. Putnieks.