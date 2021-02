Reperis Prusax izdod jaunu četru dziesmu minialbumu

"Nemīz, būs OK!" tapšanā piedalījušies producenti NiklavZ, Sol Filshie, KruminshBeats, par skaņas apstrādi parūpējušies rolands če un DJ Rudd.

Savas muzikālās gaitas Prusax aizsāka 2017. gadā ar debijas singlu "Xvizits", bet plašākai sabiedrībai kļuva pazīstams kā viens no apvienības "New Wavy" dalībniekiem, iekarojot klausītāju sirdis ar tādiem hitiem kā "Sporta stundas", "Pirmais līgā" un “Repa spēles terorists”. Mūzikas kritiķu augsti vērtētais debijas albums "A+" 2020. gadā tika nominēts Mūzikas gada balvas "Zelta mikrofona" kategorijās “Gada hiphopa albums” un “Gada debija”. Šobrīd reperis ir viens no aktuālākajiem latviešu hiphopa jaunās skolas izpildītājiem.