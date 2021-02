Pavļuts: Ar nozarēm varētu runāt par drošas darbošanās algoritmiem pie samazināta Covid-19 izplatības līmeņa

Viņš atzina, ka par skaistumkopšanas un citu nozaru drošības pasākumu atvieglošanu jāvadās no "luksofora principa", kas turpmāk regulēs valstī ieviesto Covid-19 ierobežojumu pārskatīšanu. Vispirms ir jāpanāk stabils saslimstības mazinājums, uzsvēra ministrs.

Ņemot vērā, ka tirdzniecības nozarē piektdien apstiprināts jauns regulējums, Pavļuts stāstīja, ka pēc analoģijas varētu runāt par nepieciešamību kopā ar citām nozarēm, nozaru ministrijām runāt par epidemioloģiski pamatotiem, drošiem darbošanās algoritmiem, ja saslimstība samazināsies. Taču tas būs atkarīgs arī no veselības nozares speciālistu kapacitātes.

Jau ziņots, ka valdība piektdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuriem no pirmdienas tiek atcelti tirgojamo preču ierobežojumi pārtikas un higiēnas preču veikalos.

Tādējādi no 8.februāra mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.