Spirit of Ecstacy (Ekstāzes Gars) stāsts sākas ar Lordu Montagū no Boljo (1866–1929), kurš tiek uzskatīts par vienu no Lielbritānijas automobilistu kultūras pamatlicējiem, jo cita starpā bija žurnāla The Car Illustrated dibinātājs un redaktors. Kādā jaukā 1909.gada dienā lords Montagū uzrunāja žurnāla ilustrāciju autoru Čārlzu Saiksu (1875-1950), lai viņš izgatavo stilīgu talismanu lorda Rolls-Royce Silver Ghost izrotāšanai. Tā kā Saikss bija ne tikai ilustrators, bet arī tēlnieks, uzdevuma izpilde viņam lielas grūtības nesagādāja. Pēc neilga laika bija gatava bronzā atlieta noslēpumainas sievietes figūriņa plandošā lakatā, un savu darbu Saikss nodēvēja par The Whisper (Čuksts). Tas kopā ar vēlāk radītajiem Ekstāzes Gara variantiem ir aplūkojams Boljo Nacionālā Motormuzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, savukārt daudzi Saiksa reklāmas un žurnālu vāku dizaini ir saglabāti Viktorijas un Alberta muzejā Londonā. ​