Ārvalstu investori norāda uz lēnu progresu cīņā ar korupciju

No 2020.gada septembra līdz novembra sākumam pētījumā intervēti 44 augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kuri pārstāv uzņēmumus, kas veido 16% no Latvijas kopējiem nodokļu ieņēmumiem, 13% no kopējās peļņas un nodarbina 10% no kopējā darbaspēka uzņēmumos, kuru apgrozījums pārsniedz 145 000 eiro un kam ir 50% ārvalstu kapitāla.