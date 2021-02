Ko var pavēstīt tavs urīns jeb 15 veselības faktori, kas ietekmē tā aromātu

Viens no spēcīgās smakas veidotājiem var būt uzturs. Visvairāk atšķirību spēj radīt sparģeļi. To sagremošanas procesā veidojas ožai nepatīkams, taču nekaitīgs aromāts. Tas, kā sēra blakusprodukti izstrādāsies izgarojumu veidolā, nosaka gēni, tādēļ dažiem cilvēkiem specifiskā smaka būs jūtama, bet citiem ne. Spēcīgāku šī ķermeņa šķidruma aromātu padarīs arī, piemēram, kafija, zivis, sīpoli vai ķiploki.

Uzņemtais šķidrums daudzums ne tikai palīdz urinēt pietiekami, bet arī atšķaidīt pašu urīnu. Ar urīna palīdzību no organisma tiek izvadītas nevajadzīgās un kaitīgās vielas, tādēļ tā sastāvā būs tādas atkritumvielas kā amonjaks, kas veido spēcīgu smaku. Taču aromātu var vēl vairāk pastiprināt, ja ķermenis ir dehidrēts jeb atūdeņojies. Proti, svarīga ir urīna koncentrācija.

Dehidratācija ne tikai apgrūtina urinēšanu. Šķidruma trūkums organismā var veidot nierakmeņus, kā arī urīnceļu infekcijas. Tādēļ ļoti svarīgi dienas laikā dzert ūdeni pietiekamā daudzumā. Šķidruma uzņemšanai var palīdzēt arī augļi un ogas, piemēram, arbūzs vai melone. Ja dehidratācija radusies slimošanas dēļ (vemšana, caureja), vēlams konsultēties ar farmaceitu un iegādāties speciālus medikamentus, ko pievienot ūdenim, piemēram, svarīgos elektrolītus (nātriju, kāliju, kalciju un magniju), C vitamīnu un glikozi. Šīs sastāvdaļas, izšķīdinātas ūdenī, nodrošina to ātru uzsūkšanos, palīdzot atjaunot un līdzsvarot šķidruma un elektrolītu līmeni organismā. Šķidruma un elektrolītu līdzsvaram ir liela nozīme, jo tas palīdz nodrošināt normālas fiziskās un kognitīvās funkcijas.

Bieža un mokoša tualetes apmeklēšana var liecināt par urīnceļu infekciju. Ja dabīgo procesu laikā vēl ir arī nevēlama (izmainīta) smaka, tas var norādīt uz baktēriju klātbūtni. Šādā situācijā nepieciešams vērsties pie speciālista. Turklāt par urīnceļu infekciju papildus var liecināt arī sāpes urinēšanas laikā vai drudzis. Te no svara ir arī urīna strūklas jauda, jo tikai tā var izvadīt baktērijas no urīnceļiem! Tādēļ svarīgi lietot daudz šķidruma un arī līdzekļus, kas veicina urinēšanu. Vispieprasītākie aptiekā ir fitopreparati, kuru sastāvā ir ekstrakti, kas satur ārstniecības augu maisījumus: pētersīļu saknes, maura sūrenes lakstus, bērzu lapas, kosas lakstus, sīpolu mizas, ka arī dzērveņu un ķirbju ekstraktus. Ārstniecības augu līdzekļus lieto papildu terapijā, lai ārstētu infekciozas un iekaisīgas urīnceļu slimības, urolitiāzi jeb urīnakmeņu veidošanos urīnceļos, kā arī nierakmeņu veidošanās profilaksei. Tie palīdz nodrošināt normālu urīnpūšļa un urīnizvadsistēmas darbību, kā arī urīnizvadsistēmas veselību. „Iesaka arī D mannozi (saharīds, kas atrodams dzērvenēs, ābolos, mellenēs), kuras darbības mehānisma pamatā ir spēja bloķēt baktēriju piesaisti urīnpūšļa sieniņām. D mannoze arī labvēlīgi ietekmē lakto un bifido baktēriju attīstību zarnu traktā, tāpēc to nereti izmanto kombinācijā ar labvēlīgām baktērijām,” stāsta „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.