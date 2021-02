Kopš 7.decembra, ik nedēļu mirušo skaits ar diagnosticētu Covid-19 pārsniedz 10%, tostarp nedēļā, kas ilga no 7.decembra līdz 13.decembrim mirušo īpatsvars ar diagnosticētu Covid-19 bija 12,3%, nedēļā no 14. līdz 20.decembrim - 12,4%, savukārt laika posmā no 21. līdz 27.decembrim - 14,7%.