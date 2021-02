Sestdien uzsākti 36 procesi par Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem tirdzniecības vietās

TVNET jau vēstīja , ka no rītdienas tiks pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.

Pagājušajā nedēļā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no pirmdienas tiks sākta pakāpeniska pāreja uz to.

Vienlaikus no pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī pārtikas veikali, proti, veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī higiēnas preču veikali, proti, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas.