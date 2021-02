AT priekšsēdētājs sola vērtēt, kā tiesas ievēro likumā noteikto amatpersonu krimināllietu prioritāti

Lai gan jau gandrīz septiņus gadus kriminālprocesiem, kuros apsūdzētas augstas valsts amatpersonas, ir priekšrocības saprātīga termiņa nodrošināšanā, amatpersonu ilgā tiesāšana joprojām ir problēma. Kritiku tiesām par to šonedēļ publiski pauda gan ģenerālprokurors Juris Stukāns, gan Saeimas deputāti, kas to pieminēja, lemjot par Artusa Kaimiņa izdošanu kriminālvajāšanai. Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" vēsta, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs sola pievērsties šai problēmai un pārrunāt ar tiesu priekšsēdētājiem to, kā šo principu ievēro viņu vadītajās tiesās.