Ārstniecības iestādēs inficējas ar Covid-19, risku mazināšanu atstāj katras slimnīcas ziņā

"Iespēju izslēgt, ka infekcija neienāk slimnīcā mēs nekādi nevaram, jo tas no mums prasītu stacionēt katru pacientu individuālās palātā.

No vairākās slimnīcās stāstītā gan nākas secināt, ka nav vienota standarta tālākai rīcībai, konstatējot kādā palātā Covid-19. Inficētais pacients var tikt nošķirts uzreiz vai pēc vairākām stundām.

Bez atsevišķiem epidemioloģiskās izmeklēšanas gadījumiem pašās slimnīcās padziļinātas analīzes par šo situāciju valstī kopumā nav bijis. Veselības inspekcijā norāda, ka slimnīcās šobrīd nemaz netiekot, bet tā izskatot sūdzības, tostarp par pacientu nenošķiršanu, bet secinājumu un līdz ar to komentāru vēl nav.

Veselības ministrijā no vienas puses problēmu atzīst, no otras – arī norāda uz zināmu neizbēgamību.

Ministrijas Ārstniecības kvalitātes daļas vadītāja Sanita Janka, vērtējot slimnīcās saslimušo skaitu, sacīja: "Es domāju, kas tas ir gana liels skaitlis, jo šeit pacienti tomēr atrodas ārstniecības personu uzraudzībā. Bet tomēr mēs nevaram simtprocentīgi apgalvot, ka viņi ir inficējušies ārstniecības iestādē. Varbūt tas ir noticis pirms ārstniecības iestādes, jo šai slimībai inkubācijas periods ir no 5-14 dienām. Un pacients var kļūt Covid-19 pozitīvs arī tad, kad pacientam šo simptomu nemaz nav."

Jāpiebilst, ka slimnīcas gan noteikti nav izplatītākā inficēšanās vieta. No atklātajiem gadījumiem, ja runājam tieši par pacientiem, tie ir 3% no kopējā inficēto skaita. Tomēr atšķirībā no citām vietām, tas nav izvēlēs jautājums, piemēram, apmeklēt publisku vietu vai nē.