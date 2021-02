TOP 6 ⟩ Produkti, kuri noteikti jāiekļauj ziemas ēdienkartē

Gatavošanai izmantojiet labas kvalitātes, pirmā spieduma olīveļļu, kas satur mononepiesātinātās taukskābes. Tā rūpējas par sirds un asinsvadu sistēmu un tai piemīt pretiekaisuma īpašības. Tādēļ labāk vienreiz iegādāties labu eļļu un lietot to saprātīgos daudzumos, nekā lielos daudzumos izmantot lētas un nekvalitatīvas eļļas, kurām pat nav norādīts sastāvs! Ikviens dienā var apēst pāris riekstus, reizēm apēst omleti, gaļu vai zivis, piena produktus, avokado, lietot labu eļļu un nepirkt apšaubāma sastāva pusfabrikātus, uzsver uztura speciāliste.

Farmaceite Z. Ozoliņa uzsver – šobrīd mums īpaši noderīgi būs augļi, ogas un dārzeņi ar augstu C vitamīna saturu. C vitamīns ir lielisks antioksidants, it īpaši šobrīd, kad stresa ir vairāk nekā ierasts. Šis vitamīns vislabāk uzņemams ar tādiem pārtikas produktiem kā ogas (smiltsērkšķa, plūškoka), kā arī dārzeņiem, papriku vai augļiem – īpaši kivi un apelsīniem.