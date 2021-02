Covid-19: 288 jauni inficēšanās gadījumi; 8 cilvēki miruši; stacionēto skaits atkal pārsniedz tūkstoti

Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 60 līdz 70 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 80 gadiem un vēl viens vecumā no 85 līdz 90 gadiem.

NVD norāda, ka ar Covid-19 slimo ne tikai seniori. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, šonedēļ no pieciem līdz deviņiem pieaudzis pacientu skaits vecuma grupā no līdz 19 gadiem, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu.

Turklāt slimnīcā ievietoti trīs bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem slimnīcās ārstējas 24 pacienti, un vienam no viņiem slimības gaita ir smaga. Visvairāk slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu ir vecumā no 60 -69 gadiem, proti, 258, turklāt 36 no viņiem ir smaga slimības gaita.