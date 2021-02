Ārlietu ministrs atbalstītu valsts augstāko amatpersonu iekļaušanu prioritāri vakcinējamo personu lokā

"Es zinu, ka sabiedrībā ir bijusi diezgan plaša diskusija par to, vai vajag vai nevajag vakcinēt valsts augstākās amatpersonas. Es domāju, ka tas būtu darāms, gan lai pārliecinātu cilvēkus, gan lai nodrošinātu klātienes darbu, gan lai nodrošinātu starptautisko darbu," sacīja ministrs.

Rinkēvičs minēja, ka, vakcinējoties pret Covid-19, priekšzīmi sabiedrībai varētu rādīt, piemēram, valsts vadītājs un Nacionālā drošības padome. Viņaprāt, tas varētu kliedēt daļā no sabiedrības pastāvošo skepsi pret vakcināciju.

Viņš atzina, ka arī Latvijas Valsts prezidentam šogad tiek plānotas vairākas vizītes uz ārvalstīm, bet to norise lielā mērā būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas pasaulē. Valstis, uz kurām Latvijas pirmā persona šogad varētu doties vizītēs, Rinkēvičs atturējās atklāt, norādot, ka atbilstošā brīdī par to paziņos Valsts prezidenta kanceleja.