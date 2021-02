Vai Latvijā tiešām no Covid-19 mirst biežāk nekā citur?

Latvijā no oficiāli inficēto skaita miruši 1,85% cilvēku, un tas ir mazāk nekā ES vidējais rādītājs 2,15%. Taču, kā tika norādīts Leta ziņā, lielāks nekā Igaunijā, kur testēts mazāk, un Lietuvā, kur testēts vairāk. Piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule Twitter norādīja, ka arī hospitalizēto pacietu skaits Igaunijā ir mazāks, un pieļāva , ka Latvijā atbilde jāmeklē intrahospitālajā transmisijā (inficēšanās slimnīcās), smagi skartos sociālās aprūpes centros, kā arī “testēšanas algoritma precizitātē un saslimušo atsaucībā”. Viņa arī norādīja, ka teju pusei hospitalizēto Covid-19 pacientu nav bijis pozitīvs tests, tātad inficēšanas nav bijusi pirms tam apstiprināta.

To, kāpēc noteikt precīzu mirstības rādītāju nav iespējams, skaidro arī Oksfordas pētnieki vietnē Ourworldindata.org . Tas arī ir mainīgs dažādos laika posmos un dažādās sabiedrības grupās atkarībā, piemēram, no iedzīvotāju vecuma. Salīdzinot dažādu valstu rādītājus, jāņem vērā ne vien slimības izplatība, bet arī laiks, kurā Covid-19 skāris attiecīgos reģionus. Tiek vērtēts, ka pēc slimības pirmā viļņa pavasarī, kad pasaules valstīs bojā gāja lielāka daļa hospitalizēto pacientu, slimnīcas ir pandēmijai labāk sagatavotas, mediķiem ir lielāka pieredze un labāk zināms, kādus medikamentus un metodes var izmantot ārstēšanā.

No Covid-19 mirušo skaitu iespējams salīdzināt, arī skatot tā sauktās ārkārtas mirstības (angliski excess mortality) rādītājus. Virkne valstu publicējusi datus gan par pagājušo gadu kopumā, gan par īsākiem laika periodiem, un kopš februāra sākuma to dara arī Latvijas Centrālā Statistikas pārvalde. Tā norāda mirušo skaitu attiecīgajā laika periodā pandēmijas laikā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Eurostat publicē datus par reālo mirstību salīdzinājumā ar gaidāmo pa mēnešiem kopš pandēmijas sākuma. Tajā redzams, ka dažādās valstīs dažādos laika periodos svārstības ir ļoti atšķirīgas. Šie dati rāda kopējo ārkārtas mirstību no visiem nāves cēloņiem katrā valstī, taču nesniedz informāciju, kāds ir mirušo skaits attiecībā pret inficētajiem. Piemēram, Latvijā pērn pēc sākotnējām aplēsēm miruši par 3,4% vairāk cilvēku nekā gadu iepriekš (savukārt tikai decembrī pret iepriekšējā gada decembri pieaugums ir 27%). Lietuva ziņo par 13% pieaugumu pērn salīdzinājumā ar 2019.gadu, bet Igaunija – par 2,2% kāpumu.