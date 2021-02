Klupšanas akmeņi Stirnu un Ieriķu ielas krustojumā

Ainārs Streičs, Drošas braukšanas skolas (DBS) instruktors: "Piemēram, braucot no Stirnu ielas un izdarot labo pagriezienu uz Ieriķu ielu, kur galvenais maina virzienu, cilvēki mēdz to darīt no kreisās malējās joslas, kas ir otrā josla, un kas pēc noteikumiem nav atļauts, ja nav uzstādīta rīkojuma zīme, kas atļauj labo pagriezienu arī no otrās joslas. Principā satiksmes organizāciju varētu uzlabot, un tas neradītu bīstamību, ja uz Stirnu ielas tiktu uzstādīta zīme, "ka drīkst nogriezties no abām joslām un no kreisās malējās arī pa kreisi.