Vai mītiskās amazones tiešām eksistēja?

Dažiem no šiem skeletiem bija kaujas ievainojumi, piemēram, kaulos iestrēguši bultu uzgaļi. Kā arī – sievietes bija apglabātas kopā ar ieročiem, kas bija līdzīgi tiem, kas attēloti amazoņu rokās sengrieķu mākslā.

Šīs nomadu karotājas bija daļa no senas cilšu grupas, kas zināma kā skiti. Viņi bija jāšanas un loka šaušanas lietpratēji un no aptuveni 700. gada pirms mūsu ēras līdz 500. gadam mūsu ērā apdzīvoja plašas teritorijas Eirāzijas stepēs, sākot no Melnās jūras piekrastes līdz pat Ķīnai, laikrakstā “Foreign Affairs” vēstīja Majore.