Vācijā un Nīderlandē sniegs jau otro dienu paralizē satiksmi

Kravas automašīnu sastrēgums izveidojies arī uz šosejas A7 pie Getingenes. Rezultātā daļu no šosejas nācās slēgt, vēsta ziņu aģentūra DPA.

Vācijas dzelzceļa operators "Deutsche Bahn" ziņo, ka joprojām traucēta vilcienu satiksme Vācijas vidienē un ziemeļos, un tālsatiksmes vilcieni nekursē uz ziemeļaustrumiem no Frankfurtes, uz rietumiem no Berlīnes un uz dienvidrietumiem no Hamburgas.