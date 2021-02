Ķīnas zonde gatavojas ieiet Marsa orbītā un atsūta pirmo Sarkanās planētas attēlu

Melnbaltajā fotogrāfijā, kuru publicējusi Ķīnas Nacionālā kosmosa pārvalde, redzamas Marsa ģeoloģiskās struktūras, to skaitā Skjaparelli krāteris un Valles Marineris – plaša kanjonu kopa uz Marsa virsmas.

Fotogrāfija tika uzņemta aptuveni 2,2 miljonu kilometru attālumā no Marsa pagājušajā piektdienā. Tagad zonde jau atrodas aptuveni 1,1 miljona kilometru attālumā no Sarkanās planētas, vēstīts izdevumā “CNSA”.

Zonde iedarbināja vienu no tās dzinējiem, lai piektdien varētu veikt “orbitālo korekciju” un samazināt ātrumu, pirms to “sagrābs” Marsa gravitācija. Piecas tonnas smagā zonde sastāv no Marsa orbitālā aparāta, nolaišanās zondes un pašgājēja, kas pētīs Marsa virsmu.