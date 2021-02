Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros kriminālvajāšanai nodoti vairāki cilvēki

Veicot izmeklēšanu, noskaidrotas personas un to atbalstītāji, kas laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gada septembrim organizēja izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā rezultātā valsts budžetam nodarīts zaudējums vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā. Noziedzīgā shēma realizēta ziedu vairumtirdzniecībā.