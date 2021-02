Spēkā esošie ceļošanas ierobežojumi neatbilst reālajai situācijai un nodara būtiskus zaudējumus

Daļa no pašlaik spēkā esošajiem ceļošanas ierobežojumiem lielā mērā ietekmējas no vēsturiskās pieredzes, nevis reālās situācijas, līdz ar to nodarot aviācijas nozarei un tautsaimniecībai kopumā būtiskus zaudējumus, kas bieži nemaz neveicina vīrusa izplatības samazināšanos, norāda pētījumu uzņēmuma "Oxford Research Baltics" pārstāvji.