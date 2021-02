Teju 80% Covid-19 vakcīnu saņēmēju bija sievietes

NVD datos dzimumu griezumā neuzrādās, cik no visiem vakcīnas saņēmējiem ievadīta arī otrā deva, noslēdzot vakcinācijas procesu. Tomēr saskaņā ar NVD kopējiem datiem vakcīnas abas devas līdz šim saņēmuši 80,5% jeb 14 538 cilvēki no 18 065 kopskaitā vakcinētajiem.

Raugoties vecumu griezumā, vairumā gadījumu vakcīnas saņēmēji bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, jo šajā vecuma grupā vismaz vakcīnas pirmo devu saņēmušas 4650 personas jeb 25,7% no kopējā vakcinēto skaita. Tikmēr otrā skaitliski lielākā vecuma grupa ir no 40 līdz 49 gadiem, kur vakcinējušies 3488 cilvēki jeb 19% no kopskaita.

Vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem vakcīnu saņēmuši 3376 cilvēki, savukārt vecumā no 20 līdz 29 gadiem - 2585. Mazāk vakcīnu saņem tieši vecākā gadagājuma iedzīvotāji - vecumā no 70 līdz 79 gadiem vismaz viena pote ievadīta 689 jeb 3,8% kopskaita, bet vecuma grupās no 80 līdz 100 gadiem - vakcinētas kopumā 98 personas.

Poti pret Covid-19 saņēmušas arī 53 personas vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā otro poti pret Covid-19 saņēmuši 155 cilvēki, bet pirmā vakcīnas deva ievadīta 256 cilvēkiem, liecina NVD dati.

Kā vēstīts, kopumā Latvijai līdz šim piegādātas 41 025 vakcīnu pret Covid-19 devas - 30 225 ražotāja "Pfizer-BioNTech" vakcīnas "Comirnaty", 3600 ražotāja "Moderna Biotech Spain, S.L." vakcīnas "Moderna" un svētdienas rītā arī pirmās 7200 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka pirmās Latvijā nogādātās "AstraZeneca" vakcīnas devas būs paredzētas pirmajām potēm sociālās aprūpes centros.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.