Suhanovs jaunai performancei iedvesmu smeļas slavenajā Beketa darbā "Gaidot Godo"

Performances norises vieta jeb telpa gaidīšanai iekārtota koncertzāles kafejnīcas zonā. Katru dienu noteiktos laikos telpā tiks īstenots kāds vienreizējs mūzikas vai mākslas notikums. Tur notiekošo garāmgājēji no droša attāluma – caur skatlogu – un distancējoties viens no otra varēs vērot gan nosacītā klātienē, gan tiešsaistē koncertzāles “Latvija” Facebook lapā.

“Ikviens mēs joprojām gaidām. Gaidām kustību uz priekšu, uz ko pavisam jaunu. Kāds gaida atgriešanos tur, kur būts. Cits gaida grūdienu no malas, jo robeža starp nespēju un nevēlēšanos spert pirmo soli, šķiet, neeksistē. Nenoliedzami, grūdienu performances izveidei deva Semjuels Bekets un viņa traģikomēdija “Gaidot Godo”. Pagrūda tā, ka attopoties saproti – šobrīd jo īpaši pats esi ikviens no lugas varoņiem reizē un tādus redzi sev visapkārt. Pastāv tikai “te un tagad” pietuvinājumā, kur redzamas slēgtas kultūras iestādes un tām līdzās publikas iemīļoti mākslinieki. Aktieri, mūziķi, citi. Var gadīties, ka kādu no tiem koncertzāle “Latvija” sagaida ierodamies noliktajos datumos – sestdien vai pirmdien, vai svētdien, vai piektdien. Par komponista Stīva Reiha (Steve Reich) daiļradi, kura savu lomu “laika prognozes” jeb skaņdarba “It`s gonna rain” veidolā, sagaidāms, nospēlēs arī telpā "Nekas nav drošs, kad tevis nav", mēdz teikt, ka ir skaņdarbi, kuru izskaņā kļūs skaidrs – “viss ir citādi, taču mainījies nav nekas”. Lai šī frāze attiecas uz šīs nedēļas nogalē telpā gaidāmo, uz kuru atnākt. Vai arī ne,” tā par telpas ieceri teic koncertzāles “Latvija” mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.