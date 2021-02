Liepājas slimnīcā no Covid-19 ārstējas 24 darbinieki

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 117 pacienti, tajā skaitā trīs pārvesti. Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem izrakstīti 6916 cilvēki.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 60 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem un desmit - vecumā no 80 līdz 95 gadiem.