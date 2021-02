Jaunās prasības tirdzniecībā: Valsts policija būs stingrāka pret tirgotājiem

Viņš norādīja, ka, sakoncentrējot policijas resursus, pirmajās divās dienās pēc jauno tirdzniecības noteikumu ieviešanas, pārbaudes tirdzniecības vietās veiktas salīdzinoši bieži. Kopumā tādas bijušas 1268, veikti 225 preventīvi norādījumi, kā arī sāktas 19 lietvedības. Vairumā gadījumu pārkāpumi bijuši saistīti ar apmeklētāju sejas masku nelietošanu vai nepareizu to lietošanu un distances neievērošanu. Tirgotāji, pēc Krapša teiktā, šāda veida prasības veiktajās pārbaudēs pārsvarā ievērojuši.

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, ja nav izstrādāta vai ieviesta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, VP un pašvaldības policija var lemt par vietas slēgšanu apmeklētājiem līdz septiņām dienām. Krapsis uzsvēra, ka lēmums par to var tikt pieņemts, arī ņemot vērā pārkāpuma izdarījušā tirgotāja attieksmi, tomēr viņš izteica cerību, ka līdz reāliem šāda veida incidentiem nebūs jānonāk. Viņš arī paskaidroja, ka līdz septiņām dienām var aizvērt tirdzniecības vietu, nevis visu tirdzniecības centru.

Jau vēstīts, ka valdība pagājušajā piektdienā, 5.februārī, vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.