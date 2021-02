Ironizējot par amatpersonu izteikumiem, Twitter lietotāji izveidojuši mirkļbirku "500reiro"

Visa #500reiro afēra lieliski izgaismo Reira nihilismu un totālo atsvešinātību no tautas. Tādi izteikumi, kā no Reira (un ne tikai #500reiro lietā), šausmīgi apgrūta @krisjaniskarins darbu pārliecināt tautu turēties pie ierobežojumiem, tos pieņemt, akceptēt.

Lūk, varam dabā redzēt vienu no 'deģenerātiem' un 'margināļiem', kuri 'paši vainīgi'. Tā jau ir, kam vispār vajag to zinātni un grādus. Vajag taču saņemties. Un pelnīt. Nevajag nepelnīt. Saņemies un pelni vairāk par recenzijām. #500Reiro pic.twitter.com/pRWaKde60y

“Helikoptera nauda” – vienkarši skaudība un teiksim godīgi – bērni nebalso, kamdēļ tiem dot

Esam daudzbērnu ģimene. Mums ir 5 bērni. Māte strādā. Tēvs ir bez darba jau ilgāku laiku, jo darbs zaudets pirms COVID-19 krīzes sākuma 2020.gadā. Izsūtīti vairāk kā simts darba pieteikumi, bet darbu atrast nav sanācis, jo sākās COVID-19 – jauni darbinieki nav nepieciešami un tur, kur vajadzīgi, ir ļoti liela konkurence. Liela daļa darbinieku ir vajadzīgi IT jomā, bet, ko iesākt, ja darba pieredze un izglītība ir cita – jāpārkvalificejas un tas prasa laiku. Arī IT jomā iesācēji ir maz pieprasīti, tāpēc visam ir vajadzīgs laiks. Bezdarbnieku pabalsti nav un vairs nepienākas, arī dīkstāves pabalstu nav, jo vienkārši nav darba. Un kurš pieskatīs bērnus, ja ir COVID-19 un visi ir mājās? Tā nu dzīvojam bez jebkāda valsts atbalsta. Vai esam turīgi? Nezinu. Uz ģimenes locekli ir zem 200 EUR mēnesī. Bet ir savs dzīvoklis un savs auto, un nelieli uzkrajumi, cerot, ka kadreiz būs pirmā iemaksa jauna mājokļa iegādei. 2-3 istabās pašauri. Varbūt savs īpašums un uzkrājumi ir kļūda, jo bez tiem iespējams, varētu pretendēt uz kādiem pabalstiem, bet cerēt, ka kāds palīdzēs no malas liekas ļoti riskanti. COVID-19 jau ir kopš 2020.gada un daudzbērnu ģimenēm nekada īpaša pabalsta nav. Uzkrājumi ir drošības spilvens, lai, ja mamma pazaudētu darbu – bērni nenomirtu badā. Tā nu nekādi pabalsti nepienākas un iztiekam kā varam. Bērni tā ir laime un katrs vecāks, redzot sava bērna smaidu, to saprot un jūt. Bet kādu nakotni mēs veidojam – vai audzinām patriotus vai kosmopolītus?

“Helikoptera nauda” – 500 EUR. Lieliska iniciatīva, kas parāda, ka bērni ir svarīgi. Dažiem deputatiem, ministriem tā liekas liela nauda un rodas jautajumi par finanšu pratību. Bet 500 plus EUR auto kompensācijās ik menesi un dažādas citādas papildu kompensācijas – tas ir godīgi un lietderīgi. Protams, katram ir sava taisnības un godīguma mēraukla. Mūsu un daudzu citu cilvēku, kuri COVID-19 ietekmē zaudējušī darbu vai zaudējuši to agrāk un nevar atrast darbu, mūsu sistēmā nav. Doma – piesaistīt bērniem paredzeto naudu pie noteiktiem socialajiem slāņiem daudzus atstās bez atbalsta. Tas ir tāpat kā ar veikala produktu sarakstiem – atļautajiem produktiem. Kads nevareja nopirkt cimdus, kāds lāpstu, kāds ragaviņas, kāds sēklas. Bet tās ir tikai preces. Mēs runājam par bērniem. Par Latvijas nākotni. Ja nauda paredzeta bērniem – ģimenēm ar bērniem, tad vienīgajam kritērijam būtu jābūt bērnu esamībai, visos citos gadījumos ar papildus atlasi – daudzi paliks ārpus pabalsta, jo vienkārši kaut ko nepieskaitīs, piemirsīs. Mēs noteikti ar saviem 5 bērniem paliksim ārpusē un domaju tādu kā mēs būs daudzi. Vai 500 EUR ir daudz? Covid-19 lielākā vai mazākā mērā ir jau kopš 2020.gada marta. Pagājušī jau gandrīz 12 mēneši. Deputāti par savām kompensācijām nekad nav aizmirsuši, bet par bērniem atceramies tikai pēc gada. Jauki. Domāju ikviens vecāks, kurš šo gadu ir spējis pabarot savu bērnu, ir pietiekami finanšu prātīgs, jo vienkārši netic, ka kāds Latvijā palīdzēs. 500 EUR / 12 ~ 41,67 EUR mēnesī. Tas ir maksājums – ka valdība, deputati ir atcerējušies, ka Latvijā ir arī bērni. Un vecāki, kuri palīdz bērniem mājmācībā. Un, ja ir 3+ bērni, kas macās visi mājās – šādi vecāki ir malači, ka nav vēl atstājuši savus bernus glābejsilītē. Un, ja abiem ir iespējams strādāt un visu apvienot, tad tie ir musdienu supervaroņi. Izskatās, ka valdībai skauž un ir žēl 500 EUR (41,67 EUR/mēnesī). Nezinu – kāda sabiedrība – tāda valdība, vai arī kāda valdība – tada sabiedrības attieksme pret daudzām lietām, tai skaita COVID-19 ierobežojumiem, bet viss izskatās diezgan pesimistiski attiecībā uz bērniem, Latvijas prioritatēm un Latvijas nakotni.

COVID-19 ir nesis arī pozitīvo – bērni apgūst attālinātā darba (mācību) iemaņas, tehnoloģijas attīstās. Un pēc gadiem 10, kad bērni izaugs, vajadzība dzīvot Latvijā būs vairāk sentimenta jautājums, bet redzot visu, kā patreizējā valdība vērtē bērnus, vacāki neteiks – “dzīvo Latvijā, te ir tavas mājas, tava dzimtene”. Vecāki atcerēsies un dos bērniem brīvību, dazreiz pat iedrošinās būt kosmopolītiem. Un vienā jaukā dienā Latvija būs vienkārši teritorija ar nezin ko. Vai tie ir 500 EUR vai tā ir palielinata bērnu nauda par 50 – 100 EUR uz bernu – svarīgi ir neaizmirst bernus un ģimenes, kurās aug bērni. Tas ir jo īpaši svarīgi COVID-19 laikā, kas vecākiem uzliek papildu slogu ar mājmācībām un darba organizāciju. Mēs varam diskutēt ilgi un dikti, bet fakts ir tāds – berni nav vēlētāji – kad tie izaugs un dosies vēlēt, daudzu no esošajiem valdības vīriem vairs nebūs politikā un bērnu balsis būs citu problēma. Vai patiešām viss ir tik degradēti – ja nebalso (bērni) – tad tie ir lieki budžeta izdevumi? Skarbi. Ceru, ka tomēr Latvijai ir nakotne un valdība, deputāti neaizmirsīs, ka tieši bērni veido nakotni, tāpēc neaizmirsīsim ģimenes ar bērniem šajā COVID-19 laikā!