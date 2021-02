FOTO: Publicitātes foto

Vēl pirms četriem gadiem seksa rotaļlietu nozare pasaules ekonomikā ieguldīja tikai 6,3 miljardus USD. Mūsdienās seksa rotaļlietu panākumi ir pieauguši 4,6 reizes - līdz 29 miljardiem dolāru. Apziņa par seksuālo veselību, ko veicina sociālo mediju, filmu veidošana un e-komercija, izplatās virsskaņas ātrumā. Filam “Greja piecdesmit nokrāsas” un Bila Klintona seksa skandāls palīdzēja lēcienveida liberalizācijai šajā jomā. Tiek lēsts, ka seksa rotaļlietu nozares ekonomiskā izaugsme ir 5,3% gadā, un tiek prognozēts, ka tās apgrozījums līdz 2027. gadam būs 48,8 miljardi USD.

Kas pērk seksa rotaļlietas

Aiz seksuālo rotaļlietu popularitātes pieauguma ir gandrīz 60% sieviešu no visiem pircējiem. Analītiķi min vientuļas sievietes kā veicinātājas šai izaugsmei, bet erotikas veikalu īpašnieki zina, ka ne tikai viņas, bet arī cienīgi vīrieši iegādājas dizaineru izstrādājumus sieviešu priekam un dara to visu, lai mājās mirdzētu viņu iemīļotās sievietes acis. Vīrieši un sievietes ir daudz vairāk izpratuši sievietes seksualitātes īpatnības un to, ka orgasma sasniegšanai sievietei vajag vairāk nekā vien dzimumlocekļa erekciju. Bez palīglīdzekļiem un vīrieša un ārkārtas centieniem sieviete gultā būs kā jūras zvaigzne, kas slepeni gaidīs, kad beigsies šīs nedienas? Ja pirms pieciem gadiem tirgū dominēja drūmi fiziski veikali, šodien e-veikali ir šīs teritorijas flagmaņi. Pērkot e-veikalā, nav bailes satikt kolēģi vai kaimiņu, kurš pie kases ieraudzījis anālo aizbāzni vai pātagu, gandrīz vai nenoģībtu. Melnā Kaķa īpašniece Inna apgalvo, ka katru nedēļu saņem 10–15 zvanus un e-pastus ar jautājumu, kāds ir produkta iepakojums? Pērkot e-veikalā, ir ļoti svarīgi, lai uz iepakojuma nebūtu e-veikala nosaukuma un iepakojuma satura norāžu. Diskrētums ir vissvarīgākā lieta, ko e-veikali piedāvā saviem klientiem.

Vispasaules seksa rotaļlietu tirgus daļas pārdošanas kanālu sadalījums 2019. gadā

Koronavīrusa ietekme uz pieprasījumu ir ievērojama. Ja pirms 2-3 gadiem produktu piedāvājums pārsniedza pieprasījumu, šodien var paiet 2–3 mēneši, līdz produkti no jauna tiek papildināti noliktavā.

Seksuālākie ir amerikāņi, kas veido aptuveni 33,8% no kopējā tirgus. Mūsu eiropieši ir otrajā vietā. Pirmā lieta, kas saistīta ar seksa rotaļlietu tēmu, parasti ir klasisks dzimumloceklis, kas līdzinās dildo vai redzētais "Sex & The City" zaķa formas vibrators. Bet uzmanība tiek pievērsta augstas kvalitātes, digitāli kontrolētām seksa rotaļlietām, kuras papildus var vadīt no lietotnes vai tālvadības pults. Pirmā vibrējošā bumba, kuru kontrolē lietojumprogramma, iznāca tirgū pirms 7 gadiem. Runājot par TV, šodien neviens nemeklēs kanālu, pagriežot pogu. Tāpat kā ar seksa rotaļlietām - pogas vadība ir pagātne. Lielākais jaunievedums, kas ietekmē sievietes, notika 2018. gadā, kad LELO iznāca tirgū ar maģisko klitora orgasmu instrumentu LELO SONA, kas stimulē sieviešu prieka ‘’Pandoras kārbu” ar tehnoloģiju, t.i., sūkšanu, pašreizējo vibrāciju vietā. Kopš tā laika simtiem dažādu ražotāju gaisa klitora stimulatori ir guvuši panākumus tirgū.

Klasiskie dildo un dzimumlocekļa gredzeni joprojām ir šeit. Dzimumlocekļa gredzeni pagarina erekciju vīriešiem un palīdz kontrolēt priekšlaicīgu ejakulāciju. Tāpēc mazie palīgi rada gandrīz 7% no pasaules apgrozījuma. Šīs jomas straujā izaugsme ir saistīta ar jaunām tehnoloģijām un diskrētiem produktiem. Ja vēl pirms 5 gadiem galvenokārt tika iegādāti sieviešu g-punkta vibratori, šodien populārākie ir stimulatori divi vienā, kas atrod gan g-punkta, gan klitora baudas nervu. Vibratori ir vispopulārākā izvēle tirgū ar gada peļņu 17,4 miljardu USD apmērā. Gada pārdošanas pieauguma prognoze ir pārsteidzoša - 15,3%.

Ja jūs lasāt Latvijas mediju arhīvus, tad erotikas veikalu īpašnieki jau pirms 6 gadiem tika uzskatīti par pornogrāfijas uzņēmējiem. Erotikas veikala saturu pavadīja kauna sajūta. Pilnīgi visi vairāk vai mazāk zinātniskie pētījumi nonāk pie vienprātīga secinājuma, ka partnerattiecībās priekšroka dodama seksam, kas sievietei nepiedāvā neko būtisku. Sievietes ir nelaimīgas un šķiršanās svinēšana kļūst tikpat izplatīta kā bērnu dzimšanas dienu svinēšana rotaļu istabās. Erotiskā nozare ir mainījusies un strādā, lai atdalītu pornogrāfiju no seksuālās veselības tēmas. Šīs abas tēmas nav viens un tas pats. Tāpat kā ikvienam vajadzētu fiziski vingrot un ēst, lai uzlabotu savu veselību, arī seksuālās labklājības labā ir jāpaveic daudz darba. Pirmkārt, iemācieties sevi apmierināt un pēc tam iemāciet partnerim, kā un ko darīt ar sievietes ķermeni. Vīrieši un sievietes ir atšķirīgi, un atšķirība starp orgasmu laika ziņā ir apmēram 15 minūtes. Vīrieša bauda beidzas, un līdz ar to prieks. Starp sievietēm kļūst izplatīta masturbācija ar seksa rotaļlietām pēc “rotaļām” ar kungiem. Tā ir skaidra zīme, ka viņām joprojām ir neērti atzīties kungiem, ka penetrācijas sekss bez mīlas spēles nespēs novest sievieti pie orgasma. Tā vietā sievietei nepieciešams laiks, lai sevi apmierinātu. 44% sieviešu vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir izmantojušas seksa rotaļlietas. Tajā pašā vecuma grupā tikai 20% vīriešu vienatnē vai kopā ar savu partneri mēģināja baudīt savus priekus. Populāri pieaugušo produkti platformā Alibaba.com joprojām ir klasiski dzimumlocekļa gredzeni vīriešiem, lai ierobežotu erekciju, bet kā jauni nosaukumi ir pievienoti klitora masieri sievietēm un maksts bumbiņas, kas trenē iegurņa pamatnes muskuļus.

Klasiskie dzimumlocekļa gredzeni pagarina erekciju un kontrolē priekšlaicīgu ejakulāciju.

Nozares lielākās problēmas

Diemžēl sekss joprojām tiek uzskatīts par tumšu tēmu, un valdības nekādā veidā neatbalsta izpratnes veicināšanu par seksuālo labklājību. Piemēram, Indijā seksa rotaļlietu tirdzniecība ir nelikumīga. Lielākā Āzijas daļa tikai gaida liberalizāciju. Amerikāņu kompānijas SexTechstartup uzņēmums Dame ir vērsies tiesā pret pilsētas valdību, pieprasot tiesības tikpat atklāti reklamēt diskrētas seksa rotaļlietas pāriem un sievietēm kā vīriešu potences kapsulas. Viņi vēl nav saņēmuši tādu atļauju, un preces, kuru mērķis ir apmierināt sievietes, joprojām ir publiski aizliegtas. Erekcijas disfunkcija vīriešiem ir publiski pieņemta nelaime, bet sievietes neapmierinātība nez kāpēc nav. Kāda netaisnība! Melnais Kaķis jūt līdzi Dame un tur īkšķi, lai firma tiesā uzvarētu Ņujorkas pilsētas valdību.

Seksa rotaļlietas tiek uzskatītas par seksuālās veselības precēm, taču atšķirībā no visa cita, kas saistīts ar veselību, seksa rotaļlietu nozare ir ļoti slikti regulēta. Ne visu vajadzētu bāzt sevī, un seksa rotaļlietu ļoti augstā kvalitāte nozīmē, ka tās satur ķermenim draudzīgus materiālus. Luksusa zīmolu preces parasti tiek izgatavotas no medicīniskā silikona - to struktūras nav porainas un neļauj baktērijām dzīvot savu dzīvi uz produkta virsmas. Iegādājoties sev seksa rotaļlietu, rodas nākamā problēma - atrast pareizo lubrikantu. Tādu, kas piemērots seksa rotaļlietai, anālajam seksam, prezervatīvam, kā arī palaidnībām ar partneri. Vienīgais, kas piemērots visiem šiem mērķiem, ir izgatavots uz ūdens bāzes, t.i., tīrais lubrikants. Silikona bāzes lurikanti ir izturīgāki, bet bieži vien nav piemēroti prezervatīviem un seksa rotaļlietām, jo tās izraisa reakciju ar lurikantiem. Saistībā ar seksa rotaļlietām ir parādījusies zinātne un materiālā apziņa. Patērētāji gaida kvalitāti, un ražotāji patiesi cenšas, lai to piedāvātu.

