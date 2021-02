Latvija īsteno palīdzības projektu Ziemeļsīrijas Rakas reģiona sievietēm un meitenēm

Pēc ĀM paustā, gandrīz 2000 meiteņu un sieviešu tika sniegts informatīvs atbalsts par to, kā mazināt vai novērst pret viņām vērsto vardarbību un dzimuma noziegumus. Tika arī nodrošinātas konsultācijas par to, kā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību. Projekta laikā palīdzības saņēmējām tika izdalītas pirmās nepieciešamības preces.

Starptautiskā koalīcija ISIL sakāvei tika izveidota 2014.gadā, un tajā ietilpst 83 dalībvalstis un organizācijas, tostarp arī Latvija. Ar 2020.gada 21.augusta Ministru Kabineta rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" tika novirzīti 50 000 eiro ASV Valsts departamenta koordinētajai iniciatīvai Starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei paspārnē. Starptautiskā nevalstiskā organizācija "Un Ponte Per" jau 28 gadus strādā sieviešu veselības un tiesību aizsardzības jomā. Tā īsteno dažādas atbalsta programmas sievietēm Sīrijā no 2015.gada.