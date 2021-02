Aptauja: 34% iedzīvotāju izjūt Covid-19 ietekmi uz mājsaimniecības finansēm

Jo sevišķi Covid-19 laikā ietekmi uz saviem mājsaimniecības ienākumiem izjūt iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem, kā arī biroju darbinieki, cilvēki Rīgā un lauku reģionos.

Kopš augusta "Kantar" Covid-19 barometra pētījuma datos iekļauj arī iedzīvotāju segmentu izpēti, atkarībā no viņu rīcības stratēģijas un uzskatiem par krīzes pārvarēšanu. Šim mērķim ir izstrādāta specializēta metodoloģija cilvēku rīcības stratēģiju segmentācijai.

"Kantar" norādījis - lai gan Latvijā turpina saglabāties pārsvars to iedzīvotāju vidū, kuri izvēlas "Distancētas attieksmes" stratēģiju (janvārī 34%, novembrī 33%, augustā 32%), ir vērojamas izmaiņas citos segmentos.

Dati arī rāda, ka iedzīvotāji arvien vairāk vēlas atgriezties pie ierastās dzīves (janvārī 54%, novembrī 49%, augustā 43%), kāda tā bija pirms pandēmijas sākuma. Pieaudzis arī to iedzīvotāju daudzums, kas kritiski vērtē valdības darbu. "Kantar" ieskatā, iespējams, tāpēc turpina pieaugt "Rīcības pieprasītāju" skaits (janvārī 19%, novembrī 16%, augustā 9%).

"Kantar" Covid-19 barometra pētījums ir vadošais pētījums par to, kā Covid-19 ietekmē patērētāju rīcību, attieksmi un gaidas. Globālā pētījuma ietvaros katrā pētījuma vilnī tiek aptaujāti ap 100 000 cilvēki vairāk nekā 60 valstīs. Jaunākais pētījuma vilnis Latvijā veikts no 26. līdz 28.janvārim, aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.