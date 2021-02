Valdība sola risināt problēmas ar valsts atbalstu nesaņēmušo sabiedrības daļu

Kā vienu no problēmjautājumiem Kariņš iezīmēja nepieciešamību identificēt to sabiedrības grupu, kura patlaban nevar kvalificēties valsts atbalstam Covid-19 krīzē.

"Esam izstrādājuši dīkstāves programmu, algu subsīdiju programmu un apgrozāmo līdzekļu programmu uzņēmumiem, lai gan ir daudzi indivīdi, kuri izkrīt cauri šim sietam. Tāpēc jautājums ir par to, kā ar atbalstu trāpīt tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Ir cilvēki, kurus valdība neidentificē, un tas nav taisnīgi. Ja mēs to neredzam ar esošajām brillēm, tad to ieraugām ar citām brillēm - šo vadības grupu," pauda Kariņš.