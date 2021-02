Intīmā higiēna vīrietim. Kas jāzina, lai neiedzīvotos veselības problēmās

Simptomi, kas noteikti ir jāņem vērā!

Lai mazinātu neziņu par to, kā vīrietim pareizi rūpēties par savu ķermeni, vērtīgus padomus sniedz aptieku tīkla farmaceite Alīna Fleišmane.

Nepareiza vai nepietiekama intīmā higiēna var kļūt par iemeslu ne tikai estētiskām ķermeņa problēmām, bet arī nopietni ietekmēt vīrieša seksuālo veselību un līdz ar to – veselību kopumā. Nieze, dedzinoša sajūta, izsitumi, nepatīkams aromāts dzimumorgānu rajonā vai citas līdzīgas izjūtas var kalpot kā signāls par iespējamu infekciju. Šie simptomi noteikti ir jāņem vērā un jāmeklē veids, kā tos novērst. Lai rūpes par ķermeni būtu ērtas, patīkamas un ikdienā viegli lietojamas, seko šiem vienkāršajiem intīmās higiēnas soļiem.

Rūpīga dzimumorgānu mazgāšana

Dienas laikā svīst teju visas cilvēka ķermeņa zonas, arī dzimumorgāni. Lai izvairītos no tauku dziedzeru izdalījumu uzkrāšanās starp dzimumlocekļa galviņu un priekšādu, dzimumorgānus nepieciešams vismaz divas reizes dienā mazgāt ar siltu ūdeni vai kopt ar intīmās higiēnas kopšanas līdzekļiem, piemēram, ar speciālajām ziepēm vai pūderi, kurus iespējams iegādāties aptiekās. Ja izvēlies mazgāties ar ziepēm, ieteicams lietot bērnu ziepes vai arī tādas, kuru pH (ūdeņraža jonu koncentrācija šķīdumā) nav augstāka par 7,4. Pretējā gadījumā var tikt noārdītas ādas dabiskās eļļas, kuru uzdevums ir aizsargāt dzimumlocekļa gļotādu. Apmazgāties vēlams arī pēc katras urinēšanas reizes, bet, ja tas nav iespējams, to vēlams darīt pēc iespējas ātrāk. Intīmo zonu ir ļoti būtiski uzturēt sausu, tāpēc pēc dzimumorgānu mazgāšanas svarīga ir arī to rūpīga noslaucīšana ar tīru dvieli.