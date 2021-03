Videospēles "Pēdējais no mums" ekranizācija būs "filozofiski tuva" oriģinālam

"Pēdējais no mums" ("The Last of Us") FOTO: publicitātes

Jau ziņots, ka ASV izklaides industrijas milzis HBO iecerējis ekranizēt vienu no pēdējo desmit gadu iecienītākajām videospēlēm "Pēdējais no mums" ("The Last of Us"). Šobrīd izskanējusi jau detalizētāka informācija par gaidāmo spēles adaptāciju.