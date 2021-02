Negriez matus, divi mandarīni, uzkliedz tuvākajam jeb kā jāsagaida ķīniešu Jaunais gads

Konkrētais svinību datums svārstās no 21. janvāra līdz 21. februārim un ir atkarīgs no Mēness kalendāra. Ķīniešiem Jaunais gads sākas otrajā Jaunajā Mēnesī pēc ziemas saulgriežiem.

To ir grūti saprast, taču gadu gaitā ķīnieši viegli orientējas šajā kalendārā. Tā, piemēram, Baltā metāla vērša gads faktiski sāksies 12. februārī.

Tradīcijas pieprasa: svētkiem jābūt trokšņainiem! Mūsdienās ar to nav lielu problēmu, jo ķīnieši ir īsti uguņošanas šovu meistari. Ķīnieši tic, ka šādi tiek aizgaiņātas visas nelaimes, kas iznākušas medībās.

Ar Jaungada svinēšanu Ķīnā ir saistīts viens interesants mīts - par maģisku briesmoni, kuru Debesu impērijas iedzīvotāji iesaukuši par Nian. Briesmonis gada pirmajā dienā ir īpaši dusmīgs un izsalcis un ar prieku pamielosies ne tikai ar lopiem, bet arī ar to saimniekiem - cilvēkiem. Nian ir īpaši iecienījis mazus bērnus, kuri pagājušajā gadā ir bijuši neklausīgi un daudz melojuši. Lai pielabinātos briesmonim, ciema iedzīvotāji atstāj ēdienus un dzērienus uz māju vai tempļu sliekšņa.

Sarkana krāsa ir viena no vismīļākajām krāsām Ķīnā. Tiek uzskatīts, ka tā nes veiksmi, un, tā kā Ķīnā nav ierastas Ziemassvētku eglītes, ar sarkanām bumbiņām un laternām tiek rotāts visizplatītākais koks, kuru Ķīnā sauc par Gaismas koku.

Ķīniešu valoda ir viena no grūtākajām valodām pasaulē. Un ne tikai milzīgā hieroglifu skaita, ko eiropietis, šķiet, nespēs iegaumēt nekad, bet arī neparastās izrunas dēļ. Vai esat kādreiz pamanījuši, ka ķīnieši runā ļoti skaļi? Tā nav slikta uzvedība, vienkārši šajā valodā daži vārdi patiešām ir jāizsauc un jāizrunā īpaši skaļi. Tas pats stāsts ir par novēlējumiem Jaunajā gadā. Tie ir jāizkliedz, un, jo skaļāk, jo lielāka iespēja, ka viss piepildīsies jau tuvākajā nākotnē!

Viens no svarīgākajiem notikumiem, kas katru gadu notiek visās Ķīnas pilsētās un ciematos, ir Pūķa deja. Pirmo reizi Pūķa deja parādījusies jau 12. gadsimtā - ķīniešiem tā ir ļoti nozīmīga, jo jau sen tiek uzskatīts, ka noteiktas ķermeņa kustības Jaunajā gadā pasargā no skumjām un nelaimēm. Pūķi ir izgatavoti no papīra un stieplēm: garais korpuss var būt līdz 10 metriem garš. Pūķa ķermeņa segmenti tiek izgatavoti atsevišķi, katru piestiprinātu nūju vada mākslinieki. Pūķa dancināšana patiešām ir īpaša prasme un skaists vizuāls baudījums.