Andris Indāns ietin mežu lentēs

Vējainā laikā, lentēm plīvojot, to vibrācijas rada savdabīgu mūziku, kura tembrāli iekļaujas un papildina meža skaņu atmosfēru.

"Tapes on Trees" video skaņas celiņš papildināts ar rubeņu riesta dziesmām un skaņām no Latvijas sintezatoru ražotāja Erica Synths analogā sintezatora SYNTRX, kurš ir mūsdienu līdzinieks leģendārajam septiņdesmito britu sintezatoram Synthi AKS (izmantots Brian Eno, Pete Namlook, Pink Floyd un daudzos citos tā laika eksperimentālās mūzikas ierakstos). Tā ir mākslinieciska reference uz Indāna bērnības laika tehnoloģijām un to mijiedarbību ar dabas spēkiem.