Rīgā paplašina iespējas kāpt uz ūdenstilpju ledus

No šodienas uz ledus drīkst atrasties Ķengaraga dīķī, Bolderājas karjerā, Mazjumpravas muižas dīķī, ūdenstilpēs Viestura dārzā un Vladimira Kudojara parkā.

Dambjapurva ezerā un Velnezerā nedrīkst iet pa ledu tālāk par 20 metriem (m) no krasta līnijas. Ziemeļupē uz ledus var kāpt visur, izņemot 200 m attālumā no Ziemeļupes ietekas Buļļupē.

Bābelītī uz ledus aizliegts atrasties 100 m pa kreisi un 200 m pa labi no Jaunelku ielas 9 un ne tālāk kā 20 m no krasta līnijas.

Māras dīķī aizliegums kāpt uz ledus joprojām ir spēkā 200 m attālumā no Mārupītes ietekas un 150 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma.

Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla iztekas.

Strazdupītē drīkst kāpt uz ledus posmā līdz Brīvības gatvei 429 k-13. Savukārt aizliegts atrasties tuvāk par 200 m no dzelzceļa tilta.

Ķīšezera ledus ir staigājams līdz 200 m no krasta līnijas, bet aizliegts iet tuvāk par kilometru no Juglas upes ietekas, 200 m no Langas upes ietekas, 200 m no ietekas pie Ezermalas ielas 8A, kā arī nedrīkst kāpt uz ledus posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Zušu ielai 39.

Vecdaugavas posmā no Airu lielas 11A līdz Airu ielai 75 nedrīkst atrasties uz ledus tālāk kā 50 m no krasta līnijas.

Ledus ir staigājams Kojusalas grāvī no Austuves ielas 5 A līdz Krasta ielai 95 k-6, Buļļupes posmā ne tālāk par 250 m no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma, Bieķengrāvī no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 28 un no Mūkusalas ielas 49 līdz Mūkusalas ielai 59.

Daugav;a uz ledus drīkst atrasties ne tālāk par 200 m no krasta līnijas no Beķergrāvja ielas 5, Hapaka grāvī no Spailes ielas 11 k-11 līdz Lielupes ielai 31, kā arī no Daugavgrīvas šosejas 5 k-17 Zilās ielas virzienā aptuveni 500 metrus.

Hapaka grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 m attālumā no Beķera grāvja ietekas.

Sarkandaugavā uz ledus drīkst kāpt no Kundziņsalas 10.līnijas 1A līdz Kundziņsalas 1.līnijas 19, bet ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas.