Kā heraldikas entuziastam man būtisks bija izdevuma pamatmērķis – iepazīstināt lasītāju ar Latvijas mūsdienu dzimtu heraldiku, dzimtu ģerboņiem, turklāt darīt to augstā līmenī. Biju pārliecināts, ka spēšu to izdarīt atbilstoši heraldikas kā senas, konservatīvas zināšanu jomas tradīcijām un augstajiem kvalitātes standartiem. Pats process arī šķita jēgpilns – pētīt heraldiku ļoti nopietnā un interesantā formā.

Heraldikas vārdnīca ir konspektīvs un ilustratīvi bagāti veidots pamatjēdzienu, pamata terminoloģijas un heraldikas specifikas apkopojums, kas izskaidro to, kas ir heraldika, kas ir ģerbonis, no kā tas sastāv, kādus pamatsimbolus lieto ģerboņa vairogā, kādas ir latviskās terminoloģijas īpatnības. Mazā enciklopēdija nopietnam interesentam, lai orientētos ģerboņos ne tikai kā “bildītēs”, bet kā krāsu un simbolu valodā.

Heraldiskā apraksta jeb “blazonējuma” īpatnība ir tā, ka tiek lietota maksimāli lakoniska, terminoloģiski specifiska valoda. Lielākā daļa terminu nāk no vecfranču valodas, un pat cilvēkam, kam angļu valoda ir dzimtā, bet nav bijusi saskare ar heraldiku, skan pilnīgi nesaprotami. Piemēram, krāsu un metālu apzīmējumi – sarkans ir Gules, zaļš – Vert, melns – Sable, zils – Azure. Un tas ir tikai sākums. Turpināt varam ar horse rampant regardant Or, kas nozīmē “pakaļkājās saslējies zelta zirgs ar atpakaļvērstu galvu”. Līdz ar to, veidojot angliskos aprakstus, svarīgākas bija heraldikas zināšanas, ne angļu valodas prasme.

No vienas puses, heraldikā gan dzimtu ģerboņos, gan arī citās ģerboņu grupās, attēlojumu izvēle ir ārkārtīgi plaša, jūs varat attēlot absolūti visu – sākot no dzīvnieku pasaules, no fantastikas, tātad vienradži, grifi, kas tik vēl ne, un beidzot ar zobratiem un vilcieniem. Protams, ir jābūt mākslinieciski veiklam risinājumam. No vienas puses, ierobežojumu it kā nav. No otras puses - ierobežojums ir attēlojuma laukums, respektīvi, vairogs, kā arī izvēlēto krāsu saskaņojumi un specifiskā heraldiskā stilizācija – kā pieņemts attēlot konkrētas lietas, priekšmetus, parādības.