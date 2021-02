Eiropā sāk "CureVac" Covid-19 vakcīnas paātrināto vērtēšanu

Komitejas lēmums par paātrinātās vērtēšanas sākšanu ir balstīts uz provizoriskajiem rezultātiem no neklīniskiem un agrīniem klīniskiem pētījumiem ar pieaugušajiem, kas liecina, ka vakcīna izraisa antivielu un imūno šūnu veidošanos, kuras uzbrūk SARS-CoV-2 un aizsargā pret vīrusu.

ZVA skaidro, ka tāpat kā ar citām vakcīnām, paredzams, ka arī "CVnCov" sagatavos organismu aizsardzībai pret Covid-19. SARS-CoV-2 vīrusa ārējais apvalks sastāv no olbaltumvielas jeb S proteīna, kuras, nonākot organismā, izraisa saslimšanu ar Covid-19. "CVnCov" satur ziņneša RNA (mRNA) molekulas, kura sastāvā ir instrukcijas, kas palīdzēs organismam pašam izveidot S proteīnu. Tāpat mRNA satur nelielas tauku daļiņas jeb lipīdus, kas to pasargā un neļauj to pārāk ātri sadalīt.