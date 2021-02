Jaunmoku pils muzejs piedalās starptautiskā projektā

Projekta “Kultūras mantojums Baltijas reģiona skolās” mērķis ir izveidot stabilu sadarbību starp partneriem, kuri ir kompetenti kultūrvēstures, zinātnes, mežu apsaimniekošanas un pedagoģijas jomā, lai izpētītu kultūras mantojuma pēdas vietējo apkaimju mežos un izveidotu konceptu metodoloģijai, kas veicinātu šo zināšanu apguvi skolās un iekļautu to dažādu mācību priekšmetu programmās. Izstrādāt pieteikumu Baltijas jūras reģiona programmai, lai pretendētu uz finansējumu šīs metodoloģijas ieviešanai skolās.

Projektā sadarbojas partneri no vairāk valstīm – Zviedrijas Vesterbotten muzejs un Zviedrijas Meža aģentūra, Turku Universitātes Arheoloģijas nodaļa Somijā, Norvēģu institūts, Tallinas Universitātes Ainavu un kultūras centrs Igaunijā, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte un Jaunmoku pils muzejs. Projektu finansē Zviedru institūts Interreg Baltijas jūtas reģiona programmas ietvaros.

Baltijas jūras reģiona piekrastes teritoriju mežos ir daudz vēsturisku palieku, kas ir svarīga mūsu kultūras mantojuma daļa. Tās var būt no aizvēsturiskiem laikiem līdz pat 20. gs. un var pastāstīt par vietējo vēsturi to, kas nav atrodas vēstures grāmatās. Šis vēsturiskais mantojums ir neizmantots skolas mācību resurss. Skolēni var iepazīties ar vietējo vēsturi, bet to var izmantot arī daudzos citos priekšmetos, piemēram, ģeogrāfijā, dabas zinībās, matemātikā, valodās un citos.