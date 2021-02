Vakar stacionēts 91 Covid-19 pacients, no slimnīcām izrakstīts 81

Iepriekšējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 81 pacients, tajā skaitā pieci pārvesti. Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem izrakstīti 7189 cilvēki.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 65 gadiem, divi - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, septiņi - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, trīs - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.