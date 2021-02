Tirgotāji: Jauno tirdzniecības normu ievērošanu kontrolējošās iestādes interpretē atšķirīgi

"Vairums pircēju pret jaunajām prasībām izturas saprotoši, taču netrūkst arī tādu, kas normas vēlas ignorēt, taču kopējais spriedzes līmenis sabiedrībā jau ilgstoši ir augsts un jaunie noteikumi to vairs nav ļoti ietekmējuši," stāstīja "Elvi Latvija" komercdirektore.

Lielākās domstarpības ar pircējiem "Elvi" veikalos veidojas par nepieciešamību iepirkšanās laikā lietot groziņus, un vēl arvien ir cilvēki, kas atsakās iepirkties vienatnē. Vārtukapteine atzina, ka daudzi mēģina šo normu ignorēt, veikalā ienākot pa vienam, taču tālāk tirdzniecības zālē dodas kopā un sāk konfliktēt ar veikala darbiniekiem, kas aizrāda par distances neievērošanu. "Acīmredzot, šī ir viena no normām, kuras nepieciešamība lēmējvarai būtu jāskaidro detalizētāk," viņa sacīja.

Jau vēstīts, ka valdība 5.februārī vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.