Šogad modē debesskrāpji

Video formāta skatē amerikāņu reperis un aktieris Sauls Viljamss staigā pa abstraktu pilsētu no zaļa marmora, mijiedarbojoties ar modeļiem, kas izrāda jauno apģērbu kolekciju.

Vienā no ainām Viljamss ienāk lielā telpā, kurā uz cokoliem stāv divi modeļi pufīgās jakās, kas pārklātas ar arhitektoniskiem 3D ēku modeļiem.

Akcentējot faktu, ka skatei fiziski jānotiek Parīzē, kur dzīvo arī pats Ablohs, viens no modeļiem bija ģērbts tērpā ar nosaukumu “Parīzes panorāma”, un to rotā pilsētas atpazīstamāko ēku modeļi.

Iespaidots no Čikāgas augstceltnēm, kur Ablohs studēja arhitektūru pirms kļuva par modes dizaineru, otrs modelis bija tērpts jakā no debesskrāpju 3D modeļiem. Lai arī debesskrāpji uz tās ir no vairākām pilsētām, šo darbu sauc “Ņujorkas panorāma”.