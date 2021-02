Ja mēs paskatāmies uz Lielbritānijas variantu, viņš satur vienu no tām mutācijām tieši tajā vietā, kas piesaistās pie šūnas. Līdz ar to viņš prot labāk tikt iekšā šūnā, viņš ir lipīgs.

Te ir jautājums, vai viņš spēs izkonkurēt, piemēram, to pašu Lielbritānijas [jaunā koronavīrusa] variantu. Es neesmu nekur redzējis tādu konkrētu salīdzinājumu par to, kurš no šiem variantiem būtu lipīgāks, bet tas ir būtiski šajā gadījumā, jo vīrusam jau nav nekādu problēmu pārvarēt valsts vai pat kontinentu robežas. Šobrīd Dienvidāfrikas variants ir konstatēts ļoti daudzās Eiropas valstīs. Jā, ne tik lielā apjomā, protams, kā Lielbritānijas variants. Latvijā tas pagaidām vēl nav konstatēts. Bet es neņemos šobrīd prognozēt, vai viņš tiešām varētu izspiest to Lielbritānijas variantu tādā pašā veidā kā Lielbritānijas variants ir izspiedis iepriekšējo variantu.