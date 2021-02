Aptauja: 17% iedzīvotāju pandēmija viesusi būtiskas izmaiņas ēšanas paradumos

Visvairāk ēšanas paradumus mainījuši gados jauni cilvēki vecumā no 16 līdz 24 gadiem (50%), taču pozitīvas izmaiņas ikdienas uzturā veikuši arī cilvēki vecumā no 45 līdz 64 gadiem (35%).

Tajā pašā laikā 72% no aptaujas dalībniekiem nav mainījuši savus ēšanas paradumus un 10% par to nav pat aizdomājušies. Visbiežāk ēšanas paradumus nav mainījuši iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Aptaujas autori neizslēdz iespēju, ka potenciāli vairumam iedzīvotāju jāapvieno attālinātais darbs ar rūpēm par ģimeni un bērniem, līdz ar to maltīšu plānošanai un veselīgas diētas plāna izstrādei laika nepietiek.