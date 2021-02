Vairums jauno Covid-19 gadījumu vakar konstatēti lielajās pilsētās

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 773 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 32% ir reģistrēti Rīgā.

Galvaspilsētā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 247 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā ar Covid-19 saslimuši 3560 cilvēki.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 142 ir vecāki par 70 gadiem, 127 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 126 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.