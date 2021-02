Par miljardieri kļuvusi uzņēmēja, kura skandalozu notikumu dēļ pameta "Tinder"

31 gadu vecā Vitnija Vulfa Hērda, kura ir “Bumble” dibinātāja un vadītāja, ir kļuvusi par jaunāko sievieti miljardieri pasaulē, kura pati nopelnījusi savas bagātības. Tiek norādīts, ka “Bumble” akcijas NASDAQ biržā ir iespējams iegādāties no 11. februāra. To sākotnējā cena bija 43 dolāri par vienu akciju; pirmajās tirdzniecības sesijās akciju vērtība pieauga par vairāk nekā 85% - līdz teju 80 dolāriem par vienu akciju, bet kompānijas tirgus vērtība pārsniedza 15 miljardus dolāru.

Vulfai Hērdai pieder gandrīz 12% kompānijas akciju. Viņas daļa uzņēmumā tiek novērtēta ar 1,6 miljardiem dolāru. Līdzvērtīga aktīvu summa ir vienai citai miljardierei – 25 gadus vecajai Aleksandrai Andersenai no Norvēģijas. Tomēr atšķirībā no Vulfas Hērdas, Andersena šīs bagātības nav nopelnījusi pati, bet gan mantojusi kapitālu no tēva.