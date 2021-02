SPKC: Pērn reģistrēti 930 Covid-19 pacientu nāves gadījumi

Pagājušajā gadā 10,5% no visiem nāves gadījumiem reģistrēti Covid-19 pacientiem vecumā līdz 59 gadiem, 14,3% - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 28,2% - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un 47% - vecumā no 80 gadiem un vairāk.