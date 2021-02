Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits nedaudz palielinājies

Starp mirušajiem trīs ir bijuši vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem, divi no 60 līdz 70 gadiem, četri no 70 līdz 80 gadiem, septiņi sasirgušie no 80 līdz 90 gadu vecumam, bet viens pacients no 100 līdz 105 gadu vecs.