1989. gadā, dienu pirms nāvessoda izpildes, viens no 20. gadsimta slavenākajiem sērijveida slepkavām - izvarotājs, laupītājs un nekrofils Teodors Roberts "Teds" Bandijs (Ted Bundy) pie sevis uz sarunu aicināja psihiatri Dorotiju Otnovu Luisu (Dr Dorothy Otnow Lewis). Intervijas laikā viņš izstāstīja ko tādu, ko pirms tam nevienam nebija vēl stāstījis.

Tieši Dorotija Luisa ir jaunās LMT Viedtelevīzijā skatāmās kanāla HBO dokumentālās filmas "Crazy Not Insane" ("Ārprātīgs, nevis vājprātīgs") centrā - viņas daudzu gadu darbs ar sērijveida slepkavām, viņu psiholoģijas un fizioloģijas pētīšana. Fragmentus no viņas memuāriem filmā ierunājusi aktrise Laura Derna.

Tieši Luisai bēdīgi slavenais slepkava Bandijs īsi pirms nāves atzina, ka bērnībā viņam bija seksuālas attiecības ar vienu no māsām. Pirms tam viņš publiski tiesas procesa gaitā apgalvoja un uzturēja mītu, ka viņam bija perfekta, laimīga un normāla bērnība un viņš vienkārši piedzima ļauns.

Režisora Aleksa Gibnija (Alex Gibney) pagājušā gada filma mēģina kliedēt mītus par to, ka cilvēki piedzimst ļauni. "Ļaunums ir reliģisks koncepts, nevis zinātnē balstīts," filmā skaidro Luisa, kura bijusi konsultante daudzu slavenu sērijveida slepkavu tiesas procesos, mēģinot skaidrot to, ka slepkavas bieži vien ir nepieskaitāmi un nav pelnījuši nāves sodu. Luisa un līdz ar to arī filma mēģina atbildēt uz jautājumu - kāpēc cilvēki nogalina?